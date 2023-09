Bologna-Cagliari | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 2 settembre 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 3° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti Rocca e Vecchi, e dal quarto uomo Gualtieri. VAR e AVAR saranno rispettivamente Paterna e Mazzoleni. Calcio d’inizio alle 18:30 allo Stadio “Renato Dall’Ara” di. Reduci da una sconfitta e un pareggio nelle prime due giornate di campionato,proveranno quest’oggi a centrare il primo successo stagionale. Prima della sosta per le nazionali, le due contendenti cercheranno in tutti i modi di portare a casa i tre punti per dare fiducia in vista dei prossimi impegni. I felsinei arrivano a questo impegno casalingo dopo il pareggio in casa della Juventus. ...