Le parole di Thiago Motta, tecnico del, dopo la partita dei rossoblu contro ilallo Stadio Dall'Ara Thiago Motta, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il. Di seguito le ...Commenta per primo Nella serata in cui Lewis Ferguson delscende in campo contro il, un altro Ferguson fa faville in Premier League. Si tratta di Evan Ferguson , centravanti irlandese classe 2004 che milita nel Brighton di De Zerbi e che ...Ilribalta ilnella ripresa, trovando il gol vittoria con il 20enne scuola Inter Fabbian, al primo gol in serie A a segno al 90': opportunista il centrocampista, che sfrutta un ...

Bologna-Cagliari 2-1: video, gol e highlights Sky Sport

(Adnkronos) – Il Bologna batte 2-1 in rimonta il Cagliari in un match in calendario per la terza giornata della Serie A 2023-2024, disputato allo stadio ‘Dall’Ara’ della città emiliana. Al vantaggio ...Incassato il colpo, il Bologna risponde con rabbia e prima Karlsson e poi Zirkzee non trovano il punto del pari per questioni di centimetri, non riuscendo a capitalizzare una doppia occasione ...