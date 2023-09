Bologna-Cagliari 2-1 | il tabellino

20.30 Serie A,batte2 - 1 Prima vittoria per il. Ne fa le spese il: 2 - 1 al 'Dall'Ara'. Pareggio 0 - 0 nell'altra partita del sabato pomeriggio tra Udinese e Frosinone Al 'Dall'...Al Dall'Ara, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Dall'Ara,si affrontano nel match valido per la terza giornata di campionato di Serie A 2023/2024. ...SarriCLASSIFICA SERIE A:Milan* 9 punti; Napoli, Inter, Verona* 6; Fiorentina, Juventus, Lecce 4; Atalanta, Monza, Frosinone, Genoa, Sassuolo* 3; Salernitana 2;, Torino, Udinese, ...

Bologna-Cagliari, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Il georgiano regolarmente in campo al 'Maradona'. A Bergamo, partono dalla panchina i neo arrivi Holm e Colombo. Dopo Bologna-Cagliari al Dall'Ara e Udinese-Frosinone alla Dacia Arena, in serata ...Bologna-Cagliari le pagelle e il tabellino Thiago Motta sceglie Karlsson e Ndoye, iniziale panchina per Orsolini. Davanti ancora Zirkzee, prima da titolare per Kristiansen. Nel Cagliari Ranieri lancia ...