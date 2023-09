BMW - Vision Neue Klasse | la Dee si avvicina alla produzione - VIDEO

(Di sabato 2 settembre 2023) Nel design e nell'impostazione generale, laè molto più vicinarispettoDee, anche se molti dettagli la fanno ancora apparire come una show car. La BMW ha infatti rivoluzionato la sua immagine, introducendo uno stile minimalista e molto diverso dall'attuale, che fa della formula tre volumi la sua firma distintiva, con forti richiami al passato in alcuni tratti e nelle scelte cromatiche. Il doppio rene frontale e il gomito di Hofmeister sono stati rielaborati e rimangono al loro posto, ma i gruppi ottici hanno cambiato radicalmente aspetto, con due tagli inclinati nel frontale e grandi elementi rettangolari nella coda. La fiancata è dominata dai cerchi da 21" e deve le sue nuove proporzioni all'aumento delle superfici vetrate, ottenuto anche ...

Nell'abitacolo, spazioso e con ampie superfici vetrate, debutta la nuova generazione dell'iDrive con un solo display centrale e ilPanoramic, una evoluzione dell'head display per ...MONACO " Un punto di partenza per la mobilità del futuro: al Salone di Monacoreinventa l'auto, presenta il prototipoNeue Klasse che mostra come sarà la prossima generazione di veicoli con la Doppia Elica improntati prima di tutto alla sostenibilità. Incarna i panni ...In occasione del Salone di Monaco,ha presentato laNeue Klasse , prototipo che è di cruciale importanza per i futuri modelli della casa tedesca. Il prototipo sarà un'anticipazione della prima auto di nuova generazione che ...

Milano, 2 set. (askanews) – Bmw anticipa il proprio futuro con l’anteprima del concept Vision Neue Klass, che sarà presentato ufficialmente all’IAA Mobility di Monaco, e debutterà nel 2025. Il concept ..."La Bmw Vision Neue Klasse combina la nostra capacità di innovazione nelle aree principali dell'elettrificazione, della digitalizzazione e dell'economia circolare - ha detto durante l'evento di ...