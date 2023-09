BMW - Vision Neue Klasse | la Dee si avvicina alla produzione - VIDEO

(Di sabato 2 settembre 2023) Nel design e nell'impostazione generale, laè molto più vicinarispettoDee, anche se molti dettagli la fanno ancora apparire come una show car. La BMW ha infatti rivoluzionato la sua immagine, introducendo uno stile minimalista e molto diverso dall'attuale, che fa della formula tre volumi la sua firma distintiva, con forti richiami al passato in alcuni tratti e nelle scelte cromatiche. Il doppio rene frontale e il gomito di Hofmeister sono stati rielaborati e rimangono al loro posto, ma i gruppi ottici hanno cambiato radicalmente aspetto, con due tagli inclinati nel frontale e grandi elementi rettangolari nella coda. La fiancata è dominata dai cerchi da 21" e deve le sue nuove proporzioni all'aumento delle superfici vetrate, ottenuto anche ...

Bmw Vision Neue Klasse, la concept che anticipa i modelli del futuro debutta al Salone di Monaco Il Sole 24 ORE

Ma ricordiamoci che una decina di anni fa BMW fu capace di lanciare la i3, una compatta che apparirebbe audace e futuristica anche oggi. Quindi aspettiamoci qualcosa di sorprendente per i canoni ...In scena fino al 10 settembre l’edizione 2023 del Salone. Un evento dove la mobilità nel suo insieme presenta le novità di settore. Protagonista assoluta l’automobile elettrica, ma non mancano i motor ...