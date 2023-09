Bmw Vision Neue Klasse | il futuro elettrico della Serie 3 comincia a Monaco – FOTO

(Di sabato 2 settembre 2023) Come saranno le berline elettriche delsecondo Bmw? Per saperlo basta dare un’occhiata alla concept car, che la casa bavarese ha svelato oggi ma che debutterà ufficialmente tra qualche giorno al salone dell’auto di. Si tratta delle futura3, la cui versione definitiva entrerà in commercio nel 2025 . “Il designè tipicamente Bmw, ma così progressivo che sembra che abbiamo saltato una generazione di modelli. I possenti passaruota, l’ampia superficie vetrata e il frontale a muso di squalo fortemente proteso in avanti sono tutti elementi caratteristici di Bmw”, ha spiegato il rsponsabile del design Bmw Adrian van Hooydonk. Anche se non sono ancora disponibili le specifiche definitive, stando a quanto ...

Oltre al display centrale, ai pulsanti al volante multi - funzione e a un comando vocale, l'auto possiede una nuova raffinata tecnologia: ilPanoramic. Il sistema è in grado di proiettare ...La concept anticipa la prossima generazione dei modelli. Addio alla maxi griglia anteriore Come saranno ledel futuro Per scoprirlo bisogna osservare con attenzione laNeue Klasse, concept car che anticipa stile e tecnologie dei futuri modelli di Monaco di Baviera. Pronto al debutto all'IAA Mobility 2023 di Monaco, in programma dal 4 all'8 settembre, il ...Neue Klasse si caratterizza anche per offrire ampie superfici vetrate che permettono di enfatizzare lo spazio a disposizione all'interno dell'abitacolo. Grazie alla nuova piattaforma ...

BMW Vision Neue Klasse: il futuro si avvicina AlVolante

Non è un’astronave ma un’auto che viaggia già nel futuro. L’identikit del concept Bmw Neue Klasse, presentato in anteprima mondiale a Monaco, risponde in modo eccellente alla sfida tecnologica ...Il concept riprende da vicino la futuristica BMW I Vision Dee che era stata presentata a inizio anno al CES di Las Vegas: avremo quindi delle forme affilate, ampie vetrate e al posto delle cromature, ...