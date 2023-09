Blocco diesel Euro 5 Al via con le proteste I controlli sui viali non rilevano infrazioni

Nel tratto tra la Fortezza e viale Giovine Italia è in vigore l'ordinanza. L'obiettivo è abbassare la presenza di biossido di azoto nell'aria. Gli automobilisti lamentano l'impossibilità di acquisti ...'Notizia che ci solleva, quella del rinvio deldei veicoliEuro 5: adesso occorre sfruttare i prossimi 24 mesi per non trovarci nelle stesse condizioni di queste settimane in prossimità della nuova scadenza'. Lo afferma Silvio ...ACQUI TERME - In attesa della decisione del Governo, ad Acqui il sindaco Danilo Rapetti ha rotto gli indugi e revocato con una ordinanza ildella circolazione dei veicoli Euro 5 a partire dal 15 settembre . Nella città termale, infatti, era in vigore una ordinanza firmata due anni fa dall'ex primo cittadino Lorenzo Lucchini che già ...

Il Piemonte cambia idea sul blocco ai diesel euro 5 Fleet Magazine

Nel tratto tra la Fortezza e viale Giovine Italia è in vigore l’ordinanza. L’obiettivo è abbassare la presenza di biossido di azoto nell’aria. Gli automobilisti lamentano l’impossibilità di acquisti d ...Stop ai veicoli più inquinanti lungo i viali di circonvallazione di Firenze e zona Ztl; parte da oggi, 1 settembre, la seconda fase del blocco delle vetture diesel Euro 5, questa volta esteso anche ai ...