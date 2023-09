Bimbo di due anni morto a Livorno | madre arrestata per omicidio premeditato I pm | «Non era caduto dallo scivolo»

A causare la morte del piccolo Marcus , nella notte tra il 16 e il 17 agosto scorsi, all'età dianni e mezzo , non sarebbe stata una caduta da uno scivolo in un parco giochi di Tirrenia, in ......Per questo la donna, 37 anni, originaria del centro America, in vacanza in Toscana da sola con ildianni e mezzo, è stata arrestata per omicidio. Gli esiti dell'autopsia, disposta dalla ...🔊 Ascolta l'articolo Arrestata la madre del bambino morto a Livorno É stata arrestata la madre del bambino dianni e mezzo morto a Livorno nella notte tra il 16 e il 17 agosto scorso. La donna è accusata di omicidio premeditato. Il piccolo è deceduto a causa di diversi traumi riportati in varie ...

Bimbo di 2 anni morto a Livorno, madre arrestata per omicidio Sky Tg24

A causare la morte del piccolo Marcus, nella notte tra il 16 e il 17 agosto, all'età di 2 anni e mezzo, non sarebbe stata una caduta da uno scivolo in un parco giochi di Tirrenia (Pisa) ma una "azione ...