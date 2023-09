Il presidente americano Joeha promesso i massimi sforzi per la ripresa delle zone colpite dall'uragano Idalia inma nella sua visita oggi ha voluto ricordare anche la recente strage di Jacksonville, definendola "...Ha pure un vantaggio sul governatore dellache quasi raddoppiato a 46 punti rispetto allo stesso ...... a Hollis, Mitchell ha posto al Governatore dellauna domanda il cui tema preoccupa molte ... se le elezioni del 2024 si concentreranno sugli eventi di tre anni fa,vincerà la rielezione. ...

Biden in Florida, odio e razzismo non prevarranno in Usa - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il presidente americano Joe Biden ha promesso i massimi sforzi per la ripresa delle zone colpite dall'uragano Idalia in Florida ma nella sua visita oggi ha voluto ricordare anche la recente strage di ...Ha pure un vantaggio sul governatore della Florida che è quasi raddoppiato a 46 punti rispetto ... Il sondaggio ha inoltre rilevato che Trump è in lieve vantaggio in un testa a testa con Joe Biden, ...