Belen Rodriguez | la dedica d’amore mentre Stefano De Martino “pensa” ad Emma

Leggi su dilei

(Di sabato 2 settembre 2023)sta vivendo un periodo di relax in un resort di lusso in montagna. La conduttrice televisiva, infatti, ha condiviso delle storie sul suo account Instagram ufficiale da un luogo da sogno, immerso nella natura. Ma la showgirl non si troverebbe in vacanza con i figli, visto che Santiago è apparso nelle storie diDee Luna Marì in quelle di Antonino Spinalbese. Con chi sta passando questi momenti da sogno, quindi,? La presentatrice avrebbe svelato il mistero postando una galleria di foto su Instagram. Tra i diversi scatti spunta anche un ritratto di Elio Lorenzoni.fa unaa Elio Lorenzoni?ha ...