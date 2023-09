Bebe Vio vince in Coppa del mondo | la ragazza d’oro della scherma paralimpica

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 2 settembre 2023)Vio Grandisl’oro nel fioretto durante la prima giornata di garedeldia Busan. In Corea del Sud un sabato subito da incorniciare per il team azzurro che ha messo in cassaforte le prime quattro medaglie. A salire sul gradino più alto del podio è ancora lei, la 26enne veneta, che domina la prova del fioretto femminile B e conquista il quarto successo in altrettante tappe del circuito iridato dopo lo stop dovuto a un infortunio. Le medaglie dell’Italia nella prima giornata Oltre all’oropluricampionessa Beatrice () Vio Grandis sono due gli argenti odierni, firmati da Andreea Ionela Mogos nel fioretto femminile A e da Edoardo Giordan nella sciabola maschile A, mentre alle sue spalle si piazza sul terzo ...