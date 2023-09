Bebe Vio vince in Coppa del mondo | la ragazza d' oro della scherma paralimpica

Grandis vince l'oro nel fioretto durante la prima giornata di gare Coppa del Mondo di scherma paralimpica a ...è tornata. La campionessa azzurra ha infatti vinto la tappa di Coppa del mondo di scherma paralimpica a Busan, in Corea del Sud. È il quarto oro consecutivo (su altrettante prove) da quando ...A salire sul gradino più alto del podio è ancoraGrandis che vince la gara di fioretto femminile B e conquista il quarto successo in altrettante tappe del circuito iridato (dopo Pisa, Nimes ...

Bebe Vio è tornata, vince in Coppa del mondo a Busan Agenzia ANSA

Bebe Vio, atleta del Gruppo sportivo Fiamme oro della Polizia di Stato, ha vinto la tappa di Coppa del mondo di scherma paralimpica a ...In un sabato super per l'Italia (4 le medaglie conquistate), la moglianese Bebe Vio ha vinto la gara di fioretto femminile B, conquistando il quarto successo in altrettante tappe del ...