Bebe Vio è tornata | altro oro in Coppa del Mondo Ora è quinta nel ranking mondiale

Leggi su open.online

(Di sabato 2 settembre 2023) Trionfo perVio in Corea del Sud. La schermitrice paralimpica ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto femminile categoria B nella tappa delladela Busan, ottenendo il suo quarto oro consecutivo da quando ha ripreso a gareggiare lo scorso marzo, in cui è arrivato il successo a Pisa, seguiti da quelli di Nimes a maggio e Varsavia a luglio. «Sono super felice per questa vittoria, ma lo sono ancora di più per le tante medaglie che abbiamo vinto oggi», ha detto la campionessa all’Ansa. «E tra un mese esatto ci saranno i Mondiali a Terni (dal 3 all’8 ottobre) – ha concluso Vio – Non vedo l’ora». Dopo il crollo nela causa di uno stop di quasi due anni in seguito a un infortunio, Vio – con questi 4 ori – ètra le prime cinque del ...