Beautiful | anticipazioni dal 3 al 9 settembre 2023 | Quinn scopre tutto!

(Di sabato 2 settembre 2023) Il segreto di Eric verrà finalmente scoperto da sua moglie. La donna, infatti, nel corso degli episodiin onda dal 3 al 9, lo sorprenderà a letto con Donna ed ovviamente andrà su tutte le furie. Il Forrester si scuserà con lei, ma cercherà di farle capire che è innamorata di Carter e la inviterà a fermare le nozze tra l'uomo e Paris. Tramedal 3 al 9: Ridge prova a convincere Carter a non sposare Paris Ridge parlerà con Zende e lo esorterà ad uscire con altre ragazze, ma sarà tutto inutile. Subito dopo avrà un confronto con Carter durante il quale metterà in dubbio il suo amore per Paris e gli dirà che a suo avviso è ancora innamorato di. Lo stilista insisterà e riuscirà a far confessare ...