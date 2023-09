Beautiful | anticipazioni 3-9 settembre 2023 | Quinn scopre Eric a letto con Donna

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 2 settembre 2023)da domenica 3 a sabato 9Ridge (Thorsten Kaye) parla con Zende (Delon De Metz) e lo sprona ad uscire con altre ragazze, senza riuscirci. Poi, in un confronto con Carter, mette in dubbio il suo amore per Paris perchè, secondo lui, è ancora innamorato della moglie di suo padre,. Mentre Grace (Cassandra Creech) continua a essere contraria al fidanzamento di Paris (Diamond White) con Carter (Lawrence Saint-Victor), anche Hope (Annika Noelle) esprime le sue perplessita’, soprattutto per la fretta con cui Paris vuole sposarsi. Ridge (Thorsten Kaye) fa confessare a Carter di essere ancora innamorato di(Rena Sofer) e lo esorta a non sposare Paris solo per dimenticarla. Anchee Carter hanno ...