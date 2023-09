Beach volley | Mondiale 2023 Sorteggio e programma della rassegna iridata in Messico con 4 coppie azzurre al via

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) Sono quattro, per ora, leche prenderanno parte al Campionatodiindal 6 al 15 ottobre sulla sabbia di Tlaxcala in. La Fivb ha reso note la composizione dei gironi e l’ordine di gioco, anche se ancora non si conoscono gli orari precisi delle partite. Per l’Italia saranno al via in campo maschile Ranghieri/Carambula, Nicolai/Cottafava e Lupo/Rossi, mentre in campo femminile Gottardi/Menegatti ma Bianchin/Scampoli, none lo scorso aldi Roma, sono le seconde riserve e dunque nutrono ancora qualche speranza di essere ripescate nel tabellone. Tra gli uomini Lupo/Rossi sono stati inseriti nel girone A assieme ai campioni ...