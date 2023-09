Bastarden ci apre gli occhi sui pericoli dell' ostinazione anche a fin di bene

Leggi su gqitalia

(Di sabato 2 settembre 2023) Il capitano Ludvig Kahlen torna a casa, in Danimarca, con addosso la sua divisa e una medaglia appuntata sul petto, dopo aver servito nell’esercito del regno per oltre vent’anni. In testa ha un obiettivo molto chiaro: riuscire a rendere coltivabile una zona considerata troppo brulla e difficile per chiunque. Tanto meno per un uomo come lui, dotato di scarse risorse economiche da investire in mezzi e uomini. Eppure ai rappresentanti del re ai quali si rivolge per ottenere il permesso di tentare l’impresa non chiede un soldo. Piuttosto un titolo nobiliare, quello che da figlio illegittimo di un nobile non si è mai visto riconosciuto. Tra western e nobiltà, in concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2023, diretto da Nicolaj Arcel, e interpretato da Mads Mikkelsen è un film che da un lato ricorda il genere western, le storie di pionieri alla conquista di terre ...