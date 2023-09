Basket | Mondiali | domani gli azzurri sfidano Portorico per un posto ai quarti di finale

(Di sabato 2 settembre 2023) Manila, 2 set. - (Adnkronos) - Un quarto diiridato manca all'Italia dal Mondiale 1998, edizione in cui scese in campo anche Gianmarco Pozzecco. In Grecia furono gli Stati Uniti a fermare la corsa degli(77-80) che pochi giorni prima avevano battuto il68-62 garantendosi l'accesso proprio aidi. Ebbene, 25 anni dopo, l'Italia chiede strada ancora al(ore 10.00 italiane, Rai Due, Sky Sport Summer, NOW, DAZN) per entrare nella lista ristretta delle 8 migliori formazioni. Non importa con quanti punti di scarto, serve una vittoria. Occorrerà invece aspettare l'esito della sfida tra Serbia e Repubblica Dominicana (altro dentro/fuori) per conoscere il piazzamentodegli...

Il Sud Sudan travolge l'Angola (+23) e approfitta della sconfitta dell'Egitto con la Nuova Zelanda per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024, a poco più di un decennio dalla creazione della ...Se la vita è imprevedibile, illo è ancora di più. L'inattesa vittoria dei portoricani contro la Dominicana nel match del girone I deididisputato poche ore dopo quello vinto dall'Italia sulla Serbia ha davvero contribuito a rendere molto più appassionante e avvincente il programma dell'ultima giornata. Quando in ...

