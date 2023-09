Basket Mondiali 2023 | Pozzecco | “Contro Portorico per centrare i quarti e per continuare sogno”

Leggi su sportface

(Di sabato 2 settembre 2023) Il giorno del giudizio per l’Italia delaista arrivando. La sfidavale come una finale, per un match che vale l’intera posta deidi finale. Infatti, visti i risultati delle altre squadre nel girone degli azzurri, se la Nazionale didovesse battere, sarebbe a tutti gli effetti qualificata al turno successivo. Proprioha parlato in conferenza stampa nel giorno che precede il match.: “Sarà complicato perché ormai è diventato complicato giocaretutti. Non ci sono più squadre abbordabili e ogni avversario è capace, in un modo o nell’altro, di metterti in difficoltà. Per questo, siamo ancora più orgogliosi del cammino che ci ha portato fin ...