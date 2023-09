Barricato in casa a Pordenone per 50 ore | l' ingegnere friulano Luca Orlandi si arrende | riconsegnate le armi ai carabinieri

(Di sabato 2 settembre 2023) È finita. Dopo 50 ore ha consegnato leail', il cinquantenneina Cordovado, in provincia di. «L'allarme...

LA STORIA - Luca si eranella sua abitazione di Cordovado, Pordenone, dopo essere stato visto girare in paese a torso nudo e con una pistola in mano. Gli avevano notificato un provvedimento per il ritiro dei suoi ...PORDENONE - Si è arreso Luca Orlandi, l'ex militare che da tre giorni si trovavanella propria abitazione a Cordovado (Pn). Il 55enne ingegnere si è arreso al termine di un lungo negoziato, consegnando ai carabinieri i fucili e le munizioni che deteneva, e che erano il ...I militari dell'Arma sono all'interno dell'appartamento a colloquio con lui. All'esterno ci sono i sanitari. La svolta è avvenuta attorno alle 11.30. Il negoziatore ha convinto il professionista a ...

Chi è Luca Orlandi, l'ex militare armato barricato in casa da oltre 30 ore a Cordovado Open

Un cittadino francese, 78 anni, ha pranzato in un ristorante di piazza Duomo a Como ed è fuggito davanti allo scontrino finale di 65 euro ...E' trascorsa la seconda notte di Luca Orlandi barricato nel suo appartamento di Cordovado ed è trascorsa anche quella fuori casa per le 13 persone che abitano nella palazzina dove abita anche l'ingegn ...