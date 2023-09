Barcellona | Xavi | “Mercato straordinario | possiamo fare una grande stagione”

Leggi su sportface

(Di sabato 2 settembre 2023) Ampiamente positivo il bilancio deldelsecondo, che si gode soprattutto Joao Felix e Cancelo, arrivati nell’ultimo giorno disponibile: “Nonostante la difficile situazione economia è stato fatto un calcio. Sono felice, ci sono tutti i presupposti peruna. La rosa corta non è un problema. Abbiamo il settore giovanile con gente preparata per giocare, l’età non conta. Alla dirigenza do 10 perché ha lavorato in maniera fantastica. Ancora non so se questa rosa sia superiore o meno rispetto a quella dello scorso anno, ma Joao Felix ha tutto per far bene e anche Cancelo potràla differenza“.ha poi aggiunto: “Ansu Fati è un patrimonio del club, ma ...