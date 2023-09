Barcellona | Xavi | «Joao Felix ci è sempre piaciuto | sul mercato…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 settembre 2023) Le parole di, allenatore del, dopo la chiusura del calciomercato. Tutti i dettagli in meritoha parlato delnella conferenza di vigilia del match di Liga contro l’Osasuna. PAROLE – «Mercato? Do10. Hanno lavorato in modo eccellente. Ci sono stati momenti di tensione, ma abbiamo avuto a che fare con il Fair Play Finanziario. Ansu, Abde ed Eric volevano andarsene: è una loro decisione. Ci siamo adattati a quello che potevamo. È stato un mercato molto buono per noi: ora dobbiamo dimostrarlo.? Ci sta al cento per cento. È un giocatore che ci è. Ha talento naturale, può giocare da ‘9’ e a sinistra si può adattare anche a destra. Lui e Cancelo possono aiutarci molto in ...