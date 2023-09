Barcellona | Cancelo si presenta | «Un sogno diventato realtà»

... l'attaccante portoghese ha animato le ultime ore del calciomercato spagnolo con il suo trasferimento in extremis alinsieme al connazionale Joao, a propria volta tornato al ...Il nuovo acquisto delè un volto decisamente familiare per il nostro calcio. Quel Joaoche è passato da Inter e Juventus oggi veste la maglia blaugrana. E, come ha dichiarato durante la presentazione, ha ...Ilmette a segno due importantissimi colpi, Joao Felix e, mentre in casa Liverpool tiene banco la situazione legata al futuro di Salah. L'Arabia Saudita è ancora in pressing con ...

Cultura blaugrana, quella che Cancelo dice di avere nel sangue: "Mi identifico con questa mentalità, con i miei idoli che sono passati tutti da qua. Mi rivedo molto con la cultura del Barcellona: non ...Secondo quanto riportato da Miguel Martín Talavera di El Larguero la presenza del portoghese non era più sopportata all'interno dello spogliatoio dei Colchoneros ...