Barbara D’Urso | il nuovo sfogo a pochi giorni dal ritorno in tv senza di lei di “Pomeriggio Cinque”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 2 settembre 2023)rompe il silenzio adalla ripartenza di “”. Il programma che la conduttrice napoletana ha guidato per 15 stagioni tornerà in onda lunedì 4 settembre in una versione totalmente rinnovata. Al timone ci sarà Myrta Merlino, giornalista esperta di economia fresca di addio a La7. Myrta Merlino (Foto da video) “Sono orgogliosa che un programma nato e identificato con me mantenga lo stesso nome” “Traprenderà il via la 16esima edizione di5, la primadi me – scrivesu Instagram – Ho creato e curato con amore quel programma per 15 anni ed è per me motivo di orgoglio che un programma nato, ...