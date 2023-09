Bandecchi | altro che sindaco | “Tra 4 anni voglio diventare premier”

Leggi su notizie

(Di sabato 2 settembre 2023) Stefanoha le idee molto chiare per quanto riguarda il futuro. Tanto è vero che ne ha parlato in una lunga intervista che ha rilasciato al quotidiano “Il Foglio” Nell’ultimo periodo ha fatto molto parlare di sé in seguito al filmato in cui ha tentato di aggredire, fisicamente, due esponenti di Fratelli d’Italia. Fortunatamente non è accaduto nulla del genere visto che la polizia ed altre persone lo hanno bloccato e portato via fuori dall’aula. Che Stefanosia una persona molto diretta e che dice quello che pensa non lo scopriamo di certo oggi. Classe ’61, nel corso della sua vita non è diventato solamentedi Terni, ma è conosciuto anche per. Non solo per essere stato l’ex proprietario della Ternana calcio. Ovvero per essere stato colui che ha fondato l’Università telematica Niccolò ...