Banche | Malan | ' nuovo studio Unimpresa spiega intervento governo Meloni'

(Di sabato 2 settembre 2023) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Un documento pubblicato oggi dal Centro studi diattesta che i tassi sui mutui in Italia sono superiori rispetto agli altri Paesi europei, confermando che gli utenti italiani godono di condizioni peggiori rispetto a quello che offrono gli istituti bancari degli altri Stati dell'Ue ai loro clienti. Questo documento segue di qualche settimana l'altro, che sempreaveva diffuso e nel quale con dati alla mano si promuoveva la decisione deldi intervenire sugli extraprofitti maturati dallein conseguenza del rialzo dei tassi deciso dalla Bce. Si tratta di unplauso, l'ennesimo, all'operato dele che fa giustizia delle inutili polemiche che da sinistra, alla quale i ...

...nell'ultimo anno a cui però non sono corrisposti interventi a favore dei clienti - aggiunge- ... Del resto, per Fratelli d'Italia, la solidità delleè importante ed è perfettamente ...... extraprofitti delle, Mes e migranti. Ad annunciare la riunione dal Meeting di Rimini è ... Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio, ribadisce: " Lavoro, sostegni alle ...... ciò che il governo prenderà dallesarà restituito , trasformando questa iniziale tassa in ... Luciodi Fratelli d'Italia esprime la possibilità di correzioni basate sull'osservazione dei ...

Ultimo'ora: Banche: Malan, 'nuovo studio Unimpresa spiega ... La Svolta

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Un documento pubblicato oggi dal Centro studi di Unimpresa attesta che i tassi sui mutui in Italia sono superiori rispetto agli altri Paesi europei, confermando che gli ute ...Il prossimo 4 settembre le forze di maggioranza si ritroveranno per discutere della costruzione della prossima legge di bilancio ...