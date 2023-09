Banche | Giorgianni Fdi | ' tassi italiani più alti | ci spieghino perché'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Rispetto ai principali Paesi europei, leitaliane praticano le condizioni peggiori sui finanziamenti destinati all'acquisto di abitazioni, con un tasso pari al 4,23% medio. Nella nostra Nazione quindi si registra il livello più alto praticato dagli istituti di credito in Europa. Questo è quanto emerge da un documento del Centro studi di Unimpresa, grazie al quale sappiamo che chi chiede oggi un mutuo per comprare casa in Italia trova le peggiori condizioni dell'area euro. Si tratta per giunta di un divario che non sembra trovare nessuna giustificazione nelle logiche di mercato, tantomeno per quanto concerne il rischio, visto che negli ultimi due anni la crescita dell'economia italiana è stata superiore in termini di Pil a quella dei principali paesi dell'Ue". Lo dichiara in una nota Carmen Letizia, deputata ...