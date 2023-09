Bagno sonoro | benessere dal suono

Farm green Un readingimmersi nella natura, dei sensori applicati sulle piante per ascoltare ... per selvaggi sentieri, a una piccola caletta di ghiaia e ciottoli per unrigenerante. ...Potrai praticare le varie meditazioni depurative e ricevere ilsciamanico di purificazione, il rito di purificazione eseguito con la fumigazione smudge stick, essere guidata nel Shinrin -...Undi folla ieri per il rientro della Santa a Terralba , che dopo essere stata accompagnata ...fedeli e visitatori e dal rombo di moto e motorini che hanno espresso anche a livelloil ...

Risveglio sonoro, bagno di gong all'alba UdineToday

Conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Festival della Colonna Sonora, che si terrà martedì 5 settembre ... Franco Eco affiancato dal direttore organizzativo Alesandro Bagnato.Il settembre musicale sulla spiaggia della zona Ponente di Cesenatico inizia stasera alle 20.30 con il concerto dei Drunken Lullabies, formazione di quattro musicisti che propongono un viaggio a 360 g ...