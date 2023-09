Avellino-Latina | il tabellino

Leggi su anteprima24

(Di sabato 2 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’attesa è finita. E’ l’esordio ufficiale dell’per il campionato Lega Pro 2023/2024. Al Partenio-Lombardi fa tappa ildi Daniele Di Donato. Prove di ripartenza per i lupi dopo un’estate vissuta con la rivoluzione nella rosa con quindici operazioni in entrata, diciassette in uscita., le probabili formazioni (in attesa delle ufficiali)(4-3-1-2): Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Benedetti, Tito; Dall’Oglio, Palmiero, D’Angelo; Varela; Marconi, Patierno. A disp.: Pane, Pizzella, Mulè, Falbo, Ricciardi, Pezzella, Armellino, Sannipoli, D’Amico, Gori, Sgarbi. All.: Rastelli.(3-5-2): Cardinali; De Santis, Marino, Di Renzo; Ercolano, Di Livio, Cittadino, Riccardi, Gallo; Fella, Fabrizi. A disp.: Bertini, Marafini, ...