Auto in fiamme nella notte | paura a Serino

(Di sabato 2 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellinotarda serata di ieri primo settembre, sono intervenuti a Santa Lucia diin via Tommaso Marranzini, per un incendio che ha interessato un’vettura in sosta nei pressi dell’abitazione del proprietario. Leche hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area, non si sono registrati ulteriori danni. Sul posto i Carabinieri della stazione diper i rilievi di propria competenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

