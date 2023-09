...//www.gazzetta.it/motori/la - mia - auto/prove - auto/27 - 07 - 2022/- q3 - guidabilita - premium - tutta - gamma - suv - compatto.shtml'>Q3 35, il Suv compatto premium prodotto ...Q3 35S tronic Identity Black da 399 euro al mese per 36 mesi, anticipo 16.532 euro, rata finale 23.290 euro.Q5 2.0 (40)quattro S tronic Identity Black da 599 euro al mese per 36 ...Quanti e quali motori ha laQ8 2023 Il motoreQ8 45è un diesel mild - hybrid a 48 Volt con un V6 turbo da 3 litri e un generatore elettrico a cinghia (BSG) che fornisce fino a 8 kW in ...

Audi Q3 35 Tdi: alla guida del Suv diesel per chi fa tanti chilometri La Gazzetta dello Sport

Annuncio vendita Audi Q2 Q2 30 TDI Business Design usata del 2019 a Vignola, Modena nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Annuncio vendita Audi A4 2.0 TDI 150 CV Business usata del 2018 a Lucca nella sezione Auto usate di Automoto.it ...