Atletica | Marcell Jacobs pareggia lo stagionale in Diamond League Kerley vince il duello | Coleman domina con world lead

(Di sabato 2 settembre 2023)ha fatto il proprio grande ritorno in gara dopo aver conquistato la medaglia d’argento con la 4×100 ai Mondiali. Il Campione Olimpico dei 100 metri aveva scelto la tappa dellaa Xiamen per ripresentarsi sui blocchi di partenza nella sua gara d’elezione e cercava il grande colpaccio in Cina, con l’obiettivo di avvicinarsi ai 10 secondi netti (e magari sfondare il sempre fatidico muro) e siglare anche il minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il velocista lombardo si è però dovuto accontentare del settimo posto con il tempo di 10.05, eguagliando così il primatocorso settimana scorsa in occasione della semifinale iridata a Budapest.è scattato abbastanza bene, ma si è rialzato troppo presto e in fase di ...

Jacobs torna in pista oggi a Xiamen, sede della tappa di Diamond League 2023. Dopo l'argento in staffetta ai Mondiali di Budapest, l'azzurro cerca conferme sui 100 metri per migliorare il

Riparte da un settimo posto così così, eguagliando lo stagionale di 10.05 (+0.4 il vento), Marcell Jacobs, dopo l'argento con la 4×100 ai Mondiali di Budapest. Al meeting di Xiamen, tappa cinese della Wanda Diamond League, in gara sei atleti italiani: nei 100 metri il campione olimpico e argento mondiale della 4x100 Marcell Jacobs (contro Fred Kerley e Chris