Atletica | Jacobs eguaglia il primato stagionale nei 100 | in Cina è settimo con 10?05

(Di sabato 2 settembre 2023) Xiamen – Una entusiasmante tappa della Diamond League inper l’Italia dell’tricolore. La vittoria è arrivata dal salto triplo grazie alla splendida prova di Andy Diaz che ha fatto la misura di 17,43 e nell’ultima prova, dopo che al secondo salto aveva fatto 17,25. Per il primatista italiano è il secondo successo dell’anno, dopo che aveva trionfato anche al Golden Gala di Firenze. L’atleta si allena a Castelporziano e attende di poter rappresentare l’Italia nelle competizioni internazionali. Si prende la soddisfazione di battere il fresco campione del mondo Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso), oro a Budapest, sconfitto con 17,22 (-0.6). Un’altra ottima prova nei 400 ostacoli, dopo le fatiche mondiali, arriva da Ayomide Folorunso. La finalista di Budapest si è piazzata quarta in 54.08 con il secondo tempo in carriera, a soli diciannove ...

Marcellpareggia il primato stagionale ottenuto nella semifinale dei Mondiali di Budapest. Nel meeting della Wanda Diamond League a Xiamen, in Cina , il campione olimpico ha corso in 10.05 sui 100 ...mendo Lyles: 'Aspetto, batterlo al top è tutta un'altra soddisfazione' Leggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 2 settembre 2023Marcellha chiuso la settimo posto la gara dei 100 metri maschili della tappa della Wanda Diamond League dileggera in corso a Xiamen, in Cina . L'azzurro, campione olimpico a Tokyo 2020, ha ...

LIVE Atletica, Diamond League Xiamen in DIRETTA: Marcell Jacobs sfida Kerley, spettacolo in Cina! OA Sport

Xiamen, 2 set. – (Adnkronos) – Marcell Jacobs chiude al settimo posto i 100 metri a Xiamen, tappa cinese della Wanda Diamond League. Una settimana dopo l’esaltante medaglia d’argento conquistata nella ...Xiamen – Una entusiasmante tappa della Diamond League in Cina per l’Italia dell’atletica tricolore. La vittoria è arrivata dal salto triplo grazie alla splendida prova di Andy Diaz che ha fatto la mis ...