Atletica | Diamond League | Coleman vince i 100 metri a Xiamen e Jacobs 7°

(Di sabato 2 settembre 2023), 2 set. - (Adnkronos) - Marcellchiude al settimo posto i 100, tappa cinese della Wanda. Una settimana dopo l'esaltante medaglia d'argento conquistata nella 4x100 ai Mondiali, lo sprinter delle Fiamme Oro chiude di nuovo con il tempo di 10"05 (vento +0.4). È lo stesso crono della semifinale iridata, che in Cina vale il settimo posto nella gara più veloce dell'anno. Sfreccia davanti a tutti lo statunitense Christian, campione mondiale nel 2019 e quinto a Budapest, al successo in 9"83 per firmare il miglior risultato al mondo di questa stagione, al pari di Noah Lyles nella finale iridata e del britannico Zharnel Hughes al meeting di New York. Alle sue spalle Kishane Thompson, 22enne giamaicano che toglie sei centesimi al ...

