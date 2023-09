Atletica | Diamond League Andy Diaz vince il salto triplo a Xiamen

Marcell Jacobs pareggia il primato stagionale ottenuto nella semifinale dei Mondiali di Budapest. Nel meeting della WandaLeague a Xiamen, in Cina , il campione olimpico ha corso in 10.05 sui 100 metri chiudendo solo settimo al traguardo . La gara è stata vinta dall'ex iridato statunitense Christian Coleman che ...... che taglia il traguardo in 54'08 e si qualifica per le finali dellaLeague. Quindicesimo ... 'Aspetto Jacobs, batterlo al top è tutta un'altra soddisfazione' Leggi i commenti: tutte le ...Marcell Jacobs ha chiuso la settimo posto la gara dei 100 metri maschili della tappa della WandaLeague dileggera in corso a Xiamen, in Cina . L'azzurro, campione olimpico a Tokyo 2020, ha corso in 10"05, eguagliando il suo primato stagionale, ovvero il crono della semifinale ...

Andy Diaz ha trionfato nel salto triplo nella tappa cinese della Diamond League confermandosi campione a livelli assoluti ...Una vittoria italiana a Xiamen, nella tappa cinese della Wanda Diamond League. È quella nel triplo di Andy Diaz che atterra a 17,43 (-0.7) all’ultimo salto, incrementando il 17,25 (-0.3) del secondo ...