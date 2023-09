Atletica | Andy Diaz vince in Diamond League! Perentorio trionfo italiano a Xiamen | battuto il Campione del Mondo

(Di sabato 2 settembre 2023)ha vinto la tappa dellaLeague andata in scena a. L’italo-cubano si è imposto nel salto triplo con unbalzo da 17.43 metri (0,7 m/s di vento contrario), piazzato all’ultimo assalto dopo che in precedenza si era fermato a 17.25 metri in occasione del secondo assalto. Il nostro portacolori (purtroppo non è ancora azzurro…) ha conquistato il secondo successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante dileggera, dopo che il 2 giugno aveva fatto festa al Golden Gala di Firenze siglando il recorddi 17.75 metri. Il 27enne, che è il detentore del “diamantone” grazie alla vittoria ottenuta lo scorso anno a Zurigo (17.70 metri, ai tempi non aveva ancora la cittadinanza italiana), si è riposato nell’ultimo ...

La ciliegina nel finale, con la vittoria diDiaz nel salto triplo con con 17.43, secondo posto ... 'Aspetto Jacobs, batterlo al top è tutta un'altra soddisfazione'

Al meeting di Xiamen, tappa cinese della Wanda Diamond League, in gara sei atleti italiani: nei 100 metri il campione olimpico e argento mondiale della 4x100 Marcell Jacobs (contro Fred Kerley e Chris ...Il toscano dell'Aeronautica ritroverà in pedana il campione europeo indoor Zane Weir (Fiamme Gialle) mentre in altri contesti gareggeranno i primatisti italiani Andy Diaz (Libertas Livorno, salto ...