Atalanta-Monza | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 2 settembre 2023) Dopo la caduta dello scorso sabato a Frosinone gli orobici sono chiamati subito a rialzarsi per non deludere il proprio pubblico alla prima in casa della stagione. Al Gewiss Stadium arrivano però il brianzoli di Palladino, rinsaviti a seguito del 2-0 rifilato all’Empoli la scorsa giornata che ha fatto dimenticare il 2-0 subito a San Siro all’esordio. Il fischio d’inizio ad, valevole per la terza giornata diA, è in programma alle ore 20:45 di questa sera. Il momento delle due squadre Come detto, nell’ultima giornata i padroni di casa sono caduti a sorpresa al Benito Stirpe di Frosinone sotto i colpi di Harroui e Monterisi. A nulla è servito il gol di Zapata, che nel frattempo è stato ceduto in prestito al Torino, e così i bergamaschi hanno vanificato la convincente vittoria all’esordio in casa del Sassuolo ...