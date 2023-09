Atalanta-Monza 3-0 | Scamacca | “Vittoria dal valore immenso Voglio ripagare l’affetto dei tifosi”

(Di sabato 2 settembre 2023) “Questa è unadal, ci portiamo a casa questi tre punti. Siamo soddisfatti. Per me questo è un nuovo inizio, sono carico per questa nuova avventura”. Lo ha dichiarato l’attaccante dell’Gianlucaai microfoni di Sky Sport dopo la doppietta e laper 3-0 contro il. “Dove vogliamo arrivare? È giusto essere ambiziosi ma bisogna stare con i piedi per terra. Bisogna dare il massimo e vedere dove possiamo arrivare.ripetere le gesta di Zapata? Lui qui ha fatto la storia, io cerco di aiutare la squadra dando tutto per essere ripagato daldai”. SportFace.

Commenta per primo3 - 0 Musso 6,5: reattivo sui mancini di Colpani e le incursioni di Mota e Caprari, bene anche le uscite Djimsiti 6,5: Mota fa ben poco, preciso nei suoi interventi Scalvini 6,5: ...Commenta per primo3 - 0 Di Gregorio 5: prende due gol, ne rischia un altro paio Izzo 5,5: chiama il giallo finché non lo prende, male Pablo Marì 6: non può nulla sull'elevazione di Scamacca, ma fin lì ...L'è in vantaggio per 2 - 0 sulalla fine del primo tempo del match valido per la terza giornata di Serie A, in corso di svolgimento al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere sin qui la ...

Scamacca è una furia e trascina l'Atalanta: per il Monza non c'è scampo La Gazzetta dello Sport

Fa bella mostra di sé il nuovo maxi schermo in Curva, dove lo striscione «Atalanta facci sognare» arde con i fumogeni. Rispetto alla gara casalinga contro lo stesso Monza di tre mesi fa, è cambiata ...Gli uomini di Gasperini si impongono alla prima in casa per 3-0 su quelli di Palladino. Doppietta per Scamacca, De Ketelaere sugli scudi: troppa Atalanta per il Monza che dopo una buona prima parte di ...