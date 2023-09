Atalanta-Monza 3-0 le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 2 settembre 2023) . Gasperini spera in una reazione d’orgoglio dopo la sconfitta contro il Frosinone, Palladino cerca conferme.è una delle due gare in programma questo sabato sera. I bergamaschi devono reagire dopo la clamorosa sconfitta di Frosinone, mentre Palladino cerca conferme dopo la bella prova vs l’Empoli. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.