Atalanta-Monza 1-0 LIVE | Ederson porta in vantaggio la Dea

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 settembre 2023) Al Gewiss Stadium, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per la terza giornata di campionato di Serie A 2023/2024.: sintesi e moviola 34? RETE: Calcio d’angolo per l’, e nella mischia De Keteleare serveche mette in rete. 31? OCCASIONE! Contropiede biancorosso con Birindelli che tenta il tiro, ma la palla finisce fuori. 28? Tiro deviato di Zappacosta al limite dell’area di rigore. Angolo per l’. 22? Rete annullata all’: cross ...