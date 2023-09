Atalanta | le pagelle di CM | Scamacca fa dimenticare Zapata | Ederson che trottola!

(Di sabato 2 settembre 2023)-Monza 3-0 Musso 6,5: reattivo sui mancini di Colpani e le incursioni di Mota e Caprari, bene anche le uscite Djimsiti 6,5: Mota fa be...

Ledi- Monza 3 - 0, con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della terza giornata di Serie A 2023/2024. Tutto facile per la Dea, che ottiene i tre punti grazie alle reti di ...Il video con gli highlights e i gol di- Monza 3 - 0, match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024. La squadra di ... CANALE YOUTUBE DAZN CANALE YOUTUBE LEGA SERIE A LENulla più da raccontare in un incontro nettamente vinto dall'contro un Monza spuntato e mai realmente pericoloso. Rivivi le emozioni di- Monza I top e i flop dell'. Ederson ...

Atalanta-Monza 3-0, Scamacca show per Gasperini: le pagelle Footballnews24.it

ATALANTA (3-4-2-1) Musso 6; Scalvini 6.5, Djimsiti 6.5, Kolasinac 6 (44’st Palomino n.g.); Zappacosta 6 (30’st Holm 6), De Roon 6, Ederson 7, Ruggeri 7 (30’st Bakker 6); De Ketelaere 6.5 (36’st Lookma ...Voti fantacalcio Atalanta-Monza 3^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita Clicca qui e scopri di più ...