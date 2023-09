Atalanta | Gasperini | “Buona partita contro squadra difficile | risultato che ci sta”

(Di sabato 2 settembre 2023) Gian Pieroha parlato della vittoria per 3-0il Monza, nel post. “Oggi abbiamo giocato unauna. Siamo cresciuti anche durante la gara, giocando bene sul piano del ritmo e anche su quello tecnico. Il 3-0 è unche ci sta. La gara di stasera mi fa pensare che possiamo fare una bella stagione, gli obiettivi non si possono dire adesso. Ci siamo rinnovati soprattutto in attacco, sono arrivati ragazzi di valore”. Il tecnico nerazzurro ha poi proseguito: “Quando ci siamo salutati con Zapata, ho avuto l’impressione che finisse un’epoca però se ne apre una nuova con grande entusiasmo. L’obiettivo è sui ragazzi che sono venuti qui con grande entusiasmo. Cerchiamo di ...

Commenta per primo- Monza 3 - 0 Musso 6,5: reattivo sui mancini di Colpani e le incursioni di Mota e Caprari, ...7: senza Zapata punta tutto sui nuovi arrivati, che non lo deludono, ...Scamacca chiude i conti con una doppietta Sette minuti più tardi l'ha raddoppiato con lo ...invece non ha toccato nulla e al 62' è arrivata la terza rete con una fucilata di sinistro ...Scamacca si prende l'. Per l'azzurro, alla prima da titolare, una doppietta contro il Monza battuto 3 - 0 (a segno anche Ederson). La squadra digioca una gara di sostanza e qualità e riscatta la ...

L'Atalanta archivia subito il passo falso della sconfitta a Frosinone centrando una vittoria rotonda. La squadra di Gasperini cala un tris che stordisce il Monza. Nel primo tempo partita per lunghi ...Raffaele Palladino interviene nel prepartita a Sky: “L'Atalanta sarà agguerrita, Gasperini non molla dopo un risultato negativo; dobbiamo tenere botta su un piano fisico, sono una corazzata. Lui è un ...