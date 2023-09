Assicurazioni | studio Fisac Cgil | boom utili per 4 grandi gruppi

Leggi su lopinionista

(Di sabato 2 settembre 2023) ROMA – Quattroplayer assicurativi di livello internazionale – Generali e Unipol dalle radici italiane, Allianz e Axa con importanti realtà nel nostro paese – hanno registrato nel primo semestre dell’anno un utile complessivo pari a 11,3 miliardi di euro, in crescita del 34% sullo stesso periodo dello scorso anno. A rilevarlo è un report su di un campione di quattroimportanti compagnie assicurative europee dell’Ufficio Studi e Ricerche delladal quale emerge, osserva la segretaria generale della categoria, Susy Esposito, “un quadro positivo per il settore, sia in termini di resilienza che di forte redditività, in un contesto macroeconomico estremamente complesso. Dati che dovranno essere la base per lo sviluppo della contrattazione, ora e in avanti, a tutti i suoi livelli, nazionale, aziendale ...