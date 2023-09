“Arriva Ascanio” Baby numero 4 per la famosa coppia | che ora svela il nome con una grande festa

(Di sabato 2 settembre 2023) L’annuncio della gravidanza, quello del sesso e ora fuori il: il quarto figlio dellavip è un maschietto e si chiamerà. Sono diventati genitori l’ultima volta quasi due anni fa con la nascita di Adria Maria. La figlia maggiore, Beatrice Emmam ha sei anni ed Enea, che fra poco non sarà più l’unico maschietto di casa, ne ha 4. “Non pensavo il mio cuore fosse capace di amare ancora una volta così tanto”, ha scritto l’ex protagonista di Temptation Island. L’annuncio del4 in arrivo erato a maggio scorso: “Oggi mi hanno donato 4 margherite. Beatrice La primogenita, Enea il secondogenito ed Adrietta l’ultima. Si è aggiunto anche il papà ,me ne ha consegnata un’altra. Fiore dopo fiorela primavera. Ed io sono pronta a ...

Questa sera, attorno alle 21, il Fuoco del Morronea Onna. Il corteo della fiaccola, ... nei pressi del cimitero), di via Domenico D'(attrezzata anche per i camper) e dello stadio Gran ...Il commissario esterno l'ha preferita ad, che Lorella Cuccarini aveva mandato in sfida ... Rituali è il suo ultimo singolo in duetto con Nashley , chedopo Formica e Walkman . Sul palco ...... NdG con 8+, Piccolo G con 8, Aaron con 8 - , Cricca con 7 - , Niveo con 6.5 econ 6. Quest'... A proposito di canto, poi, un altro ospite importante:infatti Fabrizio Moro , che presenta ...

L'edizione 2023 di FestArtes chiude in grande stile con la ... SassariNotizie.com

Sant’Antioco. Tutte le cose – anche le più belle e intense e dense di trame e di significato – hanno un termine. L’8 settembre dopo lunga e gioiosa cavalcata tra sabbie e arene e piazze di Sant’Antioc ...Giornata speciale per i ragazzi di Fabio Pisacane, che giocheranno contro i nerazzurri nello stadio ‘dei grandi’ Gara di cartello per il Cagliari Primavera, che domani alle 16.30 scenderà in campo all ...