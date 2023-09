Arrestata mamma influencer negli Usa | figli maltrattati gravemente | digiuni | pene corporali e privazioni del sonno

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 2 settembre 2023)del. Queste alcune delle «severe pratiche genitoriali» adottate da unayoutuber statunitense, Ruby Franke , seguita da oltre 2 milioni d’iscritti ea Ivins, nello Stato dell’Utah, con la sua "socia d’affari", Jodi Hildebrandt, per presunti abusi aggravati su minori . Non è stato difficile per la polizia locale ricostruire il quadro...