Arnaldi-Norrie oggi | Us Open 2023 | a che ora e dove in diretta tv

(Di sabato 2 settembre 2023) Nuova sfida, ancora più difficile per Matteoagli Us. Dopo aver battuto nei giorni scorsi Jason Kubler e Arthur Fils,, sabato 2 settembre, affronta la testa di serie numero 16 dell'ultimo Slam dell'anno, il britannico Cameronche ha eliminato Alexander Shevchenko e...

C.3,75 - 1,25 4,10 - 1,24 4,40 - 1,27 J. Sinner S. Wawrinka 1,12 - 5,75 1,13 - 6,00 1,15 - 6,60 Altra partita interessante, dall'esito che sarebbe pratico leggere come '...Sinner questa sera sull'Armstrong contro Wawrinka. Perostacolo, Bronzetti chiamata alla sfida con la cinese Zheng Sesta giornata di gioco a Flushing Meadows per l'edizione 2023 dello US Open. Giornata che vedrà in campo i tre italiani ...sogna controA Flushing Meadows sogna anche un altro italiano, Matteo, impegnato in una sfida non semplicissima contro la testa di serie numero 16, Cameron. Tra i due ...

Arnaldi Norrie pronostico: le quote degli Us Open di tennis La Gazzetta dello Sport

Quest'oggi andrà in scena la seconda tranche di match validi per il 3T dello US Open 2023. Giornata ricca per l'Italtennis: il programma ...In attesa, sabato, di vedere all’opera Sinner (contro Wawrinka), Arnaldi (contro Norrie) e Bronzetti (contro Zheng), venerdì ci si concentra su tutti gli altri. Su… Leggi ...