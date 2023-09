Arnaldi-Norrie oggi in tv | US Open 2023 | orario | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) Manca ormai sempre meno al match tra Matteoe Cameronvalido per il terzo turno degli US, ultimo Slam stagionale che si sta svolgendo sui campi di cemento di Flushing Mwadows a New York. L’italiano (n.61 del ranking) e il britannico (testa di serie n.16) scenderanno infatti sul campo 17 dopo l’incontro delle 17:00 italiane tra Kasatkina e Minnen: in palio ci sarà il pass per l’ottavo di finale contro il vincente dell’incontro tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del seeding) e l’altro britannico Daniel Evans (n.26 del torneo). Dopo le ottime vittorie degli scorsi giorni contro lo statunitense Jason Kubler (per 6-3 1-0 e rit.) e il giovanissimo francese Arthur Fils (per 3-6 7-5 7-6 5-7 6-4), questa volta l’italiano classe 2001 avrà un compito sicuramente più difficile., ...