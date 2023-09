Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli | “Non stiamo vivendo bene la gravidanza”

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 2 settembre 2023)stanno insieme dai tempi del loro primo incontro a Uomini e Donne. Nonostante ne sia passato di tempo, la coppia non si è mai lasciata né ha avuto una crisi che li ha tenuti divisi. Anzi, hanno da poco scoperto di essere in attesa del loro primo figlio. Ecco cosa hanno rivelato a proposito della. Dopo l’annuncio dellacirca un mese fa,non ha molto parlato ai suoi followers dell’argomento. Effettivamente, la ragazza è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata, nonostante sia sempre stata molto seguita sui social. Eppure, questa volta ha deciso di sbottonarsi un po’ di più e rivelare come sta proseguendo questo momento per lei e Andre ...