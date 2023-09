Arezzo | la polizia scopre due truffatori con iPhone falsi

(Di sabato 2 settembre 2023) Ladi Stato diha identificato e denunciato due persone responsabili di ricettazione e possesso di prodotti. Nel pomeriggio di ieri, il personale del 113 della Questura, durante il servizio di controllo del territorio in zona Giotto, nota un uomo e una donna che alla vista della macchina dellaaffretta il passo in direzione opposta a quella della Volante. Il comportamento sospetto induce i poliziotti a invertire il senso di marcia e a raggiungere i due giovani che da subito mostrano intolleranza e nervosismo rispetto al controllo di. Dall’interrogazione alla Banca Dati delle Forze diemerge subito informazioni pregiudizievoli nei confronti dei due malcapitati che, visti i precedenti, venigono così sottoposti ad un controllo più ...

Sul posto un'auto medica, due ambulanze della Misericordia di, laMunicipale ed i Vigili del Fuoco. Secondo i primi rilievi, l'auto della donna avrebbe invaso la corsia opposta per ...Ladi Stato diha disposto straordinari controlli del territorio nelle zone di Olmo, Rigutino, Chiani e S. Andrea a Pigli. Nel mese di agosto, i tentativi di furto negli appartamenti e i ...

I mezzi dell'emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est sono intervenuti poco prima delle 2 in piazza San GIusto ad Arezzo per soccorrere un uomo di 25 anni co ...Arezzo, 2 settembre 2023 – La Polizia di Stato di Arezzo identifica e denuncia due persone responsabili di ricettazione e possesso di prodotti falsi.