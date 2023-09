Area pedonale a Parco Leonardo | lo sfogo di un cittadino | “L’invasione delle auto è solo l’apice del degrado”

(Di sabato 2 settembre 2023) Fiumicino – “Il traffico nell’del”: così in una lettera inviata da una ilfaroonlie.it Fabrizio Croce, che denuncia i disagi vissuti nel quartiere. “Riguardo– si legge nella lettera – e la sosta selvaggia nell’di(leggi qui), temo che molti residenti non siano perfettamente informati sulla situazione che sembra kafkiana, ma è l’esempio di come funziona l’Italia. Il traffico indel ormai decennaledi ...

Mostra fotografica sul progetto della 'Ciclovia Bicknell', l'itinerario cicloche dalle ... Piazzale Mediterraneo (exdei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre OSPEDALETTI ...... il responsabile unico procedimento Antonio Castiello, il dirigente dell'tecnica Giancarlo ... che assume l'aspetto di un passaggio di servizio, piuttosto che un percorsopiacevole. In ...In ognipredisposta per il pubblico sarà possibile toccare con mano le realtà operative e di ... Informazioni utili per il pubblico: l'ingresso del pubblico, esclusivamente, sarà ...

Giubileo 2025: nuova area pedonale tra San Pietro e Castel Sant'Angelo. Ecco come cambia la viabilità a Roma ilmessaggero.it

Pallone vietato. «Dopo decine di segnalazioni giunte al Comune di Riposto da residenti, turisti e villeggianti che chiedevano interventi per disciplinare la frequentazione nelle piazze e negli spazi p ...In Umbria è stato inaugurato un percorso pedonale protetto, dotato di un cordone invalicabile realizzato in gomma riciclata, in prossimità del centro di Rasiglia. L'intervento è costato 80mila euro, f ...